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Haberler Ekonomi Turizm amaçlı konutlar mercek altında

Turizm amaçlı konutlar mercek altında

Konutlarda kısa süreli kiralamaya ilişkin kurallar 1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren 7464 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmişti. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kiralama izin belgesine sahip işletmelere, ekiplerce denetim yapılmaya başlandı

HABER MERKEZİ
Turizm amaçlı konutlar mercek altında

Son yıllarda ülke gündeminden düşmeyen ve hangi kurum tarafından belgelendirileceği tartışılırken günü birlik kiralanması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca yasal düzenleme yapılarak belgelendirme süreçleri başlatılan konutlarda denetimler başladı.

35 BİN BAŞVURU YAPILDI

7464 sayılı konutların turizm amaçlı kiralanması kanunu gereğince e-devlet üzerinde 01.01.2024 tarihi itibari ile başvurular başladı. Muğla Fethiye'de de bir taraftan konut sahibinin beyanı üzerine düzenlenen turizm amaçlı konut kiralama izin belgesi sahibi işletmeler denetlenmeye başladı. Türkiye'de 35 bin konutun başvurusunun yapıldığı öğrenilirken, Fethiye'de ise yaklaşık 7 bin konutun belgelendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi. Turizm amaçlı konut kiralama izin belgesi alan işletmeler ile diğer işletmelerin denetlemesine Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen takviye denetim ekipleri de katılıyor.

100 BİN LİRA CEZASI VAR

Ekipler konutların yasalara belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı özellikle yangına karşı alınacak tedbirlerin sağlanıp sağlanmadığı konularında inceleme yaparken, gerçeğe aykırı beyan olan, adresi uyumsuz çıkan ve olası yangın tedbirlerini almayan işletmeler uyarılıp eksikliklerin tamamlanmaması halinde 100 bin lira para cezası uygulanacağı hatırlatılıyor. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından web sayfasından yapılan duyuruda, 02.06.2024 tarihinden itibaren Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi olmaksızın tanıtım ve turizm amaçlı konut kiralaması yapılamayacağı belirtilirken konut işletmelerinin cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için e-devlet üzerinden yaptıkları başvurulardaki eksikliklerini tamamlamaları ve konutların işletmeye yönelik varsa eksiklikleri kısa sürede tamamlamaları, özellikle yangına karşı alınacak olan yangın tüpü, duman dedektörü ve yangın kaçış planını gibi tedbirleri denetimler öncesi almaları gerektiği belirtiliyor.

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