Sağlıkta yeni dönem

HASTANELERDE yeni dönem başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde uzaktan muayene devreye girdi. Yeni uygulamanın nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Buna göre hastalar ilk olarak MHRS'den randevu alacak, ardından e-nabız üzerinden uzman doktorlara görüntülü ve sesli şekilde muayene olabilecek. Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek. Muayene ücreti SGK tarafından karşılanacak. Doktor gerektiğinde hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içindeki yeni uzaktan muayene bedelini ödemeyecek. Kuralla meydana gelebilecek yük önlenecek.