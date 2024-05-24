Seyahat sigortanızı unutmayın

Seyahate çıkmak isteyen vatandaşların, daha huzurlu bir süreç yaşaması için artık firmalar seyahat sigortalarını ön plana çıkarıyor. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke seyahat sağlık sigortasını vize başvurusunda zorunlu tuttuğu için satın almak zorunda kalanlar oldu. Yurtiçi sağlık sigortasını bilenler ve satın alanların sayısı ise oldukça az. Oysaki gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı sağlık sigortası ürünü iş seyahati veya tatil döneminde beklenmedik sağlık sorunu yaşanması durumunda çok sayıda riski güvence altına alıyor. Sadece ambulans hizmeti ve tüm tedavi masraflarının karşılanması değil, tedavi süreci tamamlandığında kişinin ülkesine veya ikametgâh adresine geri dönüşü, refakatçinin hasta yanında konaklaması, turla gidiyorsa tur iptal masraflarının karşılanması, ilaç gönderimi, hatta bagaj kaybı veya hasarı, gasp ve kaçakçılık teminatına kadar olası tüm riskleri de karşılıyor.

Seyahat sigortası tatilinizin daha verimli geçmesi için oldukça önemli

ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR SUNUYOR

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası kapsamında, ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı, sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli, vefat eden sigortalının cenaze nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması, tıbbi danışmanlık, bagaj kaybı veya hasarı, kanuni işlemlerle ilgili kefalet (borç olarak), ilaç gönderilmesi organizasyonu, gasp/kapkaç teminatı (polis tutanağı ile tespit halinde) bulunuyor. Firmanın yerleşik kişiler için sunulan Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında ise yine sigortalıya faydalı teminatlar sunuluyor.

YABANCILARA ÖZEL PAKET

Seyahat Sağlık Sigortası'nın, sigortalıların poliçe süresi içerisindeki risklerini teminat altına aldığına dikkat çeken Türkiye Sigorta, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki seyahatler esnasında meydana gelen bir kaza veya önceden tespit edilmemiş hastalık sonucu meydana gelebilecek sağlık risklerini teminat altına alan bir ürün olduğunu vurguluyor. Bu ürünün özellikle yüksek sağlık harcamalarına sahip ülkelere yapılan seyahatlerde önemli bir maddi destek sağladığına dikkat çeken firma, bu kapsamda hem yurtiçi hem de yurtdışı seyahatleri güvence altına alan iki farklı ürün çıkartmış durumda. Firmanın aynı zamanda yurtiçinde seyahat edecek olan yabancı uyruklulara özel seyahat sağlık sigortası da mevcut.

TEMİNAT SÜRELERİ FARKLI

Yurt içi ve yurt dışı seyahat sağlık sigortalarının güvence süreleri birbirinden farklı uygulanıyor. Örneğin Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası yaptıranlar başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerinde kullanabilecekleri poliçelerinin vadesini 1 yıla varan periyotla düzenletebiliyor. Yurt içi seyahatler içinse; 30 güne varan farklı periyotlarda poliçeler var. Halen yurt içi seyahatlerde poliçe vadesi 30 gün ile sınırlı. 90 güne kadar olan poliçe satın almak isteyenler için teminat süresi 90 gün olurken, 6 ay arası olan poliçeler için teminat süresi 92 gün, 6 aydan uzun süreli 12 aya kadar vadeli poliçeler içinse teminat süresi 184 gün ile sınırlı uygulanabiliyor.