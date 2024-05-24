Trafik kazalarında uyuşmazlıklar yaşamayın

Trafik kazaları sonrası sigorta tazminatları ve rücu süreçleri hakkında vatandaşların bilgi sahibi olması gerekiyor. Trafik kazaları, Türkiye'de her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve on binlerce kişinin yaralanmasına sebep oluyor. Bu kazalar, sadece sağlık ve sosyal hayatı değil, aynı zamanda hukuk dünyasını da meşgul eden bir dizi sigorta uyuşmazlığını beraberinde getiriyor. Ancak, trafik kazaları sonrasında sigorta şirketlerinden alınan tazminatların daha sonra kusurlu sürücülerden veya araç sahiplerinden geri alındığına dair halk arasında dolaşan yanlış bilgiler var.

HAKLARINIZIN HEPSİNİ BİLİN

Trafik kazaları sonucu yaralananlar veya hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının tazminat hakları bulunmaktadır. Bu tazminatlar ancak belirli rücu sebepleri varsa ilgililere rücu edilebiliyor. Bu durumlar arasında; sigortalının veya sorumlusu olduğu kişilerin kasti hareketi, ehliyeti olmayan veya ehliyete el konulmuş kişiler tarafından araç kullanılması, yasal sınırın üzerinde alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanılması, istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması, aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda kazanın meydana gelmesi gibi durumlar bulunmaktadır. Öte yandan kazalarda yaralananların, özellikle araç sürücüsünün akrabası veya arkadaşı olduğu durumlarda, hak sahiplerinin daha hassas davranılıyor. Rücu sebeplerinin mevzuatta açıkça belirtilmiş olması nedeniyle bu durumlarda sürücülerin zarar görmeyeceğinden emin olunması TÜRKİYE Sigorta, çiftçilere doğal afetlerden kaynaklanan risklere karşı geniş kapsamlı ürünler sunarak tarımın ve sürdürülebilirliğin desteklenmesine katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada artan doğal afetler, iklim değişiklikleri ve diğer riskler, tarım sektörünü olumsuz etkilemektedir. Şirket, bu değişimlerden etkilenmeyi en aza indirmek amacıyla tarım sigortalarını geliştirmekte ve sektörde liderliğini sürdürmektedir. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şöyle söyledi: "Topraklarımızda tarım ve hayvancılığın gelişimini milli bir öncelik olarak görüyoruz. Bu nedenle tarım sektörü en büyük önemi atfettiğimiz konulardan biri ve bu alanda da lider konumdayız. Türkiye'nin tarımsal potansiyelini en üst düzeyde değerlendirerek, gelecek nesillere daha sağlam bir tarım mirası bırakma taahhüdümüzü sürdüreceğiz."

Öte yandan firma, gerek depremden etkilenen illere gerekse ülkemizin tüm bölgelerine desteğinin sürdüğünü ve tarım sigortaları alanında iddialı bir büyüme kaydederek, çiftçilerimize güvence sağlamak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. sı gerekiyor. Süreci bir avukat aracılığıyla yürütmek ise daha sağlıklı olacaktır.