Egeli girişimcilere KOSGEB desteği

GÜNEY Ege'de yer alan Denizli, Aydın ve Muğla illerinden 50 girişimcinin başvurusu KOSGEB tarafından kabul edildi. KOSGEB'in "İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı" kapsamında desteklenmeye layık görülen 50 girişimci, 1'er milyon lirayla ödüllendirildi. Toplamda 50 milyon liralık iş geliştirme desteği Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Melek Sözkesen Konferans Salonu'nda gerçekleşen törenle dağıtıldı. Projelerini Aydın'da gerçekleştirecek olan girişimciler ödüllerini Aydın Sanayi Odası Başkanı Başkanı Gökhan Maraş'ın elinden aldı.