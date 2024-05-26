Tarım Kredi Marketleri’nde Haziran ayı indirimleri

TARIM Kredi Marketleri yeni indirimin başladığını duyurdu. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlere büyük fırsatlar sunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yayınladığı 25 Mayıs - 07 Haziran 2024 indirim kataloğunda fiyatları oldukça düşürdü. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. Dana eti kıymanın 400 gramı 147 liradan, dana-kuzu eti köfte 184 liradan müşterilere sunuldu. Dana eti kokteyl sosis 62 lira, yarım kilo siyah zeytin 99 lira, 850 gramlık süzme çiçek bal 139 lira, 400 gramlık fıstık ezmesi 94 lira ile indirim listesinde yer aldı. Dün başlayan indirimlerin ardından vatandaşlar kendi ilçelerindeki marketlere adeta akın etti.