Son dakika: Manisa'da feci kaza: Tur otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.





Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ve çekicinin karıştığı kaza ihbarı alındığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."