Son dakika: Manisa'da feci kaza: Tur otobüsü ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın etkisyle otobüs yan devrilirken tır ise yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ve çekicinin karıştığı kaza ihbarı alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."