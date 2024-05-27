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Haberler Ekonomi Almanya’dan TOGG’a övgü

Almanya’dan TOGG’a övgü

HABER MERKEZİ
Almanya’dan TOGG’a övgü
Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'a övgüler yağdırdı. Togg'un T10X modelini analiz eden ve test sürüşü gerçekleştiren dergi, Togg'a tam not verdi. Auto Bild, "Türk Teslası Çok İyi" başlıklı yazısında, Türkiye'nin otomotiv alanındaki deneyimine atıf yaptı. Türkiye'nin yıllarca farklı ülkelerin markalarını ürettiğine değindi, yerli ve milli aracı Togg'un Avrupa'ya açılmaya hazırlandığını yazdı. Togg'un 4,59 metre uzunlukta ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğunu yazdı.
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