Duayen işadamından çarpıcı tespitler

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) eski Başkanı ve 28 yıldır Meksika Fahri Konsolosu Kemal Çolakoğlu, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalar yaptı. İzmir'in geçmişte süper ligde Karşıyaka, Göztepe, Altınordu, Altay ve İzmirspor gibi 5 takımla kemsil ettiğini hatırlatan Çolakoğlu, 'İzmir'in şehirler olarak rakibi gördüğüm Barselona ve Marsilya gibi takımları futbol ile dünyada kendini tanıtan kentlerin en başında geliyor. İzmir neden bunu başaramıyor, başarması için bir şeyler yapmalı, büyük bir birlik ve beraberlik içinde en az yeniden üç dört takımla süper lige imza atmamız gerekiyor. Ardından da Avrupa'da söz sahibi olmamız ve İzmir'in layik olduğu arenaya çıkartılması gerekiyor" dedi.

'HAYDİ ESKİ GÜNLERE'

Çolakoğlu, "Hep işadamı, işadamları sahip çıksın diyorlar. İzmir'de işadamı zor para kazanıyor, helal para kazanıyor, çetelerle mafya ile işi olmaz İzmirli işadamının. O yüzden de parayı zor kazandığı için kolay harcayamaz. Ancak belediyelerin bu işe el atması lazım. Ben tamamını belediyeler üstlensin demiyorum. Belediyeler bu işi organize edip takımlara sahip çıkmalı. Benim gençlik yıllarımda İzmir nasıl 5 takımla temsil ediliyorsa, şimdi neden olmasın? Eskiden en büyük rekabet Karşıyaka - Altay derbisiydi. Karşıyaka'dan vapurlarla gelip Altay maçını izlerdik. Böyle rekabet yoktu. İzmir'in vatandaşından esnafına, sanayicisiden kamu görevlilerine kadar birlik beraberlik ile yeniden 'haydi eski günlere' sloganı ile süper lig için bir şeyler yapması gerekir" dedi. İzmir futbolu ile ilgili eski adıyla 1. Lig'de Karşıyaka, Altay, Göztepe, Karşıyaka, İzmirspor ve Altınordu kulüplerinin yer aldığı fikstürü paylaşan duayen ünlü işadamı Çolakoğlu, İzmir futbolunun kurtulması için hep beklenen 'Sanayici ve iş dünyası el atmalı' açıklamalarının tersine, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GELİR GETİREN YATIRIM

İzmir'de sanayicinin ve işadamlarının zor para kazandığını ve bu yüzden kolay kolay para harcayıp savuramayacağını belirten Çolakoğlu, 'Karşıyaka futbol takımı gençlik yıllarımızda hayatımızın çok önemli bir bölümüydü. En büyük rakibi Altay'dı. Vapurlarla hafta sonu maça gelmek, dönmek paha biçilmez bir yaşam tarzıydı. Şimdi geriye bakıyorum da neden olmasın. Ama sadece iş dünyasının desteği ile beklenti olduğu için olmuyor. Kalıcı ve özellikle gelir getirici yatırımlar gerekiyor. Bir stat yapılıyor, statta hafta sonu maç ve bir hafta deplasmanda takım 15 günde bir maç seyirci geliyor, diğer günler ölü yatırım... Buraların 24 saat ayakta yaşayan statlar ile birlikte gelir getiren projeler olması gerekiyor" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası eski Başkanı Kemal Çolakoğlu

KOORDİNATÖR BELEDİYE

İşadamı Çolakoğlu, "İzmir bir liman şehri ve bu kent olarak Barselona ve Marsilya gibi kentlerle bana göre eş değer, bu kentler bakın dünya futbolunda söz sahibi olmuş dünyanın tanıdığı takımları var. Bizim niye yok, işte tüm mesele buradan başlıyor. Bu yıl tekrar Göztepe lige çıktı. Kalıcı olup Avrupa'da dünyada söz sahibi olması gerekiyor. Bir kişinin, birkaç kişinin sırtından kulüp başarısı olmaz. Bu kentlerde artık sabit gelirleri ve forma satışları futbolcu satışları ile söz sahibi konumuna gelen takımlar. Biz neden olmayalım, hep birlikte el el verelim, başarılı olalım. Ancak bu işin organizasyonunda her takımın arkasında bir belediye ve onun üstünde büyükşehir belediyesi koordinesinde takımların koordinasyonu olsun. Ben bir takımı tamamen belediye sahiplensin demiyorum. Ama bu işin koordinesinde ve desteklerin sürüklenmesinde ön planla olsun" dedi.

5 TAKIM DA LİGDE OLSA

ÖNCEKİ yıllardan bir resmi gösteren Çolakoğlu, "Eskisi gibi 5 takımımızında süper ligde olduğunu düşünün... Kentte bir dinamizm, bir hareketlilik olurdu. Her hafta iki üç İstanbul ve diğer takımların gelip gittiği ve on binlerce seyirci hareketliliği olan ve bir de Avrupa başarısı olan takımlarımızla birlikte İzmir'i hayal edin. İnşallah belediyelerin koordinesinde bu işler rayına girer ve İzmir hak ettiği eski günlerine döner" dedi.