Haziran ayı emekli promosyonları! İşte banka banka promosyon rakamları...

FİBABANKA

Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

* 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

* 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

* 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

* 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

QNB FİNANSBANK

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

* Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL

* Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL

* Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL

* Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

VAKIFBANK

* 10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

* 10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

* 15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

* 20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL