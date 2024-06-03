Borsa, dünya endeksleri arasında zirvede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mayıs ayını yüzde 3,53 artışla 10.400,48 puandan tamamlarken, yılbaşından bu yana yüzde 39,23 değer kazanarak dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı. Yılbaşından bu yana dolar bazlı yüzde 27,41 artış kaydederek 322,94 puan olurken, 2015'in şubat ayından itibaren en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan, bu yıl BIST 100 endeksinde, günlük ortalama 108,1 milyar liralık işlem hacmi oluşurken, geçen yıl ise gün başına ortalama işlem hacmi 97,8 milyar lira olmuştu. Geçen yıl, 224,9 milyar dolar ile 24 Ağustos'ta hacim rekoru kıran endeks, bu yıl 21 Mayıs'ta 215,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ikinci hacimli gününü kaydetti.