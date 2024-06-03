Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, konuşmasında, ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik büyümenin yüzde 1,6'sının dış ticaretten geldiğini dile getirdi.

Dünya ihracatının düştüğü bir dönemde Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın yüzde 1,02'den yüzde 1,08'e yükseldiğini ifade eden Bolat, hizmetler ihracatında da küresel payın yüzde 1,25'ten yüzde 1,29'a çıktığını söyledi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATINA ULAŞTIK"

Mayıs ayının dış ticaret açısından rekorlarla geçtiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Şimdi görevde olan hükümetimizin bir mensubu olarak birinci yılı doldurduğumuz bu günde sizlere çok güzel rekorlar ve müjdeli haberleri açıklamanın sevinci ve heyecanı içindeyim ve ilk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce mayısta 21,6 milyar dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. Tam 2,5 milyar dolarlık bir artış başarılmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık, 24,1 milyar dolarla. Mayıs 2024 yüzyılın ve 1207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. Bu açıdan bugün gerçekten büyük bir gün, mutlu bir gün."

Yıllıklandırılmış ihracatta da 260,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını dile getiren Bolat, böylece son bir yılda 6 milyar dolarlık net artışın kaydedildiğini bildirdi.

"İTHALATIMIZ MAYIS AYINDA YÜZDE 10,3 AZALDI"

Bakan Bolat, ithalatın ise mayısta yüzde 10,3 azaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu da 3,5 milyar dolarlık bir azalma demektir ve 34,1 milyar dolardan 30,6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık. Dış ticaret açığımızın da azalması, bu şekilde hızlandı. Mayıs ayında, ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 48 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi. Neydi 2023 Mayıs'ta? 12,5 milyar dolarlık dış ticaret açığımız vardı. Net 6 milyar dolar bir tasarruf başardık."

Bolat, bu gelişmeden sonra ihracatın ithalatı karşılama oranının da 15,3 puanlık yükselişle yüzde 78,7 seviyesine çıktığını aktardı.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ İLK 5 AYDA 36,8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin verileri de paylaşan Bolat, şunları kaydetti:

"2024 yılının ilk 5 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 oranında artışla 106 milyar 914 milyon dolara yükselmiştir. Böylece ilk 5 ayda net 4,6 milyar dolar artışı sağlamış olduk. Aynı şekilde ithalatta da aylık itibarıyla ilk 5 aya baktığınızda yüzde 9,2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara ithalatımız geriledi. İthalattaki 5 aylık azalma 14,6 milyar dolar oldu. İhracatımızdaki net artış ne kadar? 4,6 milyar dolar. Toplam 19,2 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk. Dış ticaret açığımız ilk 5 ayda üçte birden fazla, yüzde 34,4 düştü. Böylece 36,8 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemde ilk 5 ayda 56 milyar dolar açığımız vardı. Böylece ilk 5 ayda toplamda 19,2 milyar dolar dış ticaret açığımızı düşürmüş olduk."

"ŞİMDİ TURİZM VE LOJİSTİĞİN ALTIN DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, "Şu anda mayıs sonu itibarıyla yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız sadece 87 milyar dolardır. Nereden geldik? 122,2 milyar dolardan geriye geldik 1 yıl içinde. Tasarrufumuz ne kadar oldu? 35,2 milyar dolar oldu." diyerek, ithalatın azaldığına dikkati çekti.

Yılın ilk 5 ayında hizmet ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 36,2 milyar dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ettiklerini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi turizm ve lojistiğin altın dönemine giriyoruz. Haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ayları turizm gelirleri, lojistik gelirleri açısından çok önemli aylar. Bu rakamlar hızla yükselecek. İnşallah yıl sonunda 110 milyar dolar hedefimizi tutturacağız. Yılın ikinci yarısında gerçekten ihracatta yüksek bir hıza erişeceğiz. İnşallah aylık ortalamalar 22,5, 23 milyar doların altına düşmesin diye gayret edeceğiz. Gelecek yıl ihracatta 24 milyar dolar ortalamalar, 2026'da da 25 milyar dolar aylık ortalamalarla orta vadeli programın 2026 sonu hedefi olan 302 milyar dolar mal ihracatına ulaşacağız."