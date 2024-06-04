Ekonomi Üniversitesi’nden deprem simülasyonu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, kent genelindeki 45 tarihi yapıyı, ölçekli maketlerle inceleyerek deprem simülasyonu gerçekleştirdi. Atatürk Müzesi, Hilton Oteli, Basmane Tren Garı, Tarihi Havagazı Fabrikası ve İzmir Kız Lisesi gibi birçok simge yapının üç boyutlu ölçümlerini yapan gençler, hazırladıkları maketlerin altına 'sarsma tablosu' tasarlayarak yapıların muhtemel bir depremdeki davranışını gösterdi. Afet sonrasında kullanmak üzere seslere duyarlı, manevra kabiliyeti yüksek bir arama kurtarma robotu ile yenilenebilir enerji istasyonunun prototipini de tasarlayan öğrenciler, bu çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.