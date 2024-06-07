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Haberler Ekonomi Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Son dakika haberleri...Dün altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 2 bin 462 liradan tamamladı. Bugün altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? Yarım altın kaç TL? İşte 7 Haziran Cuma güncel, canlı altın fiyatları...

AA
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Son dakika ekonomi haberleri... Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? soruları merak ediliyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 2 bin 462 liradan tamamladı. Peki altın bugün ne kadar? İşte 7 Haziran Cuma güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 464 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,9 artışla günü 2 bin 377 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 374 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu ifade ederek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildiğini söyledi.

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ABD'de bu hafta açıklanan verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri verdiğini vurgulayan analistler, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini dile getirdi.


Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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