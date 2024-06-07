Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 7 Haziran Cuma gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.