İzmir’de taksi ücretlerinde kısa mesafe 80 lira oldu

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın UKOME'ye sunduğu teklife göre, taksi ücretleri kısa mesafe 80 lira, açılış 20 lira, kilometre başı ücret ise 27 lira oldu. 12 Haziran'da yapılacak UKOME toplantısında bu teklifin kabul edilmesi bekleniyor. 31 Temmuz 2023'de yapılan düzenlemede en yakın mesafe 50 lira, açılış ücreti 12 lira, kilometre başı ücret ise 22 lira olarak belirlenmişti. Bu tarifeyi 10 ayı aşkın süredir kullanan taksiciler, artan maliyet giderleri nedeniyle yeni tarifeyi sabırsızlıkla bekliyor.