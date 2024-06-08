Net rezervler pozitife döndü

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda bulundu. Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da arttığını dile getiren Bakan Şimşek, "Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor" ifadelerini kullandı. Swap hariç net rezervlerin, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndüğünü vurgulayan Şimşek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.

YENİ SANAYİ POLİTİKALARI

Brüt rezervler ise 143.6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada ise, Zorunlu Afet Sigortası ile ilgili konuştu. Şimşek, "Zorunlu Afet Sigortası'nı haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz. Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor. Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken, köy alanlarını da kapsıyor" ifadelerini kullandı.