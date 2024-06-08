‘Sürdürülebilir kalkınma hedefine herkes katılmalı’

TURKUVAZ Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın İstanbul'da düzenlediği II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uluslararası arenada herkesi katabilme ilkesiyle ilerlediğini söyledi. Bozay, uluslararası alanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin arasında yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması ve refahın adil paylaşımının bulunduğunu, bu hedeflerin başarılı şekilde gerçekleştirilemediğini belirtti.