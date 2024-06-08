Yabancı aşıklar Marmaris’te evleniyor

MARMARİS evlilik turizminde dünyanın en romantik destinasyonu olma yolunda hızla ilerliyor. 2023 yılında ilçede 100'den fazla yabancı çift evlilik organizasyonu gerçekleştirdi. Türkiye'nin evlilik turizmi pazarındaki yükselişi, sektörde faaliyet gösteren firmalar ve turizm uzmanları tarafından da olumlu karşılanıyor.

ESNAFA DA KATKISI VAR

MARMARİS'TE evlilik organizasyonu şirketi sahibi Mehmet Yörük, "Son yıllarda evlilik turizmine olan ilginin artması, sektördeki hizmet kalitesini de yükseltti. Çiftler, burada hem rüya gibi bir düğün yapma hem de balayı tatillerini en güzel şekilde geçirme imkanı buluyorlar. Biz de onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlilik turizmi, sadece turizm sektörüne değil, aynı zamanda yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Konaklama, yeme içme, ulaşım ve çeşitli hizmet sektörlerinde artan talepler, turizm işletmelerin de yüzünü güldürüyor. Özellikle düğün organizasyonları, yerel çiçekçilerden fotoğrafçılara kadar birçok işletmenin gelirlerini artırıyor. Evlilik paketleri her şey dahil sisteminde 3 ile 40 bin pound arasında değişebiliyor. Çiftler, erkekler ve kadınlar partisinin yanı sıra birçok aktivite ile evlilik merasimini taçlandırıyor. Türkiye'nin evlilik turizmi açısından tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında kültürel zenginlik, çeşitli destinasyon seçenekleri ve uygun fiyatlar yer alıyor. Ayrıca, Türk misafirperverliği ve profesyonel hizmet anlayışı da yabancı çiftlerin Türkiye'yi seçmelerinde etkili oluyor.