Eröz Otomotiv Dünya finalinde

Audi AG tarafından 19.su düzenlenen Audi Twin Cup 2024 Round 1 & 2 sıralamasında Audi Eröz Otomotiv, geçtiğimiz ay ülke sıralamasında Türkiye Birincisi olarak şampiyonlar ligine çıktı. Eröz Otomotiv ekibi, önceki gün ise 27 ülkenin kıyasıya mücadele ettiği yarı finalde büyük bir başarıya imza attı. Takım ruhu, tutku ve olağanüstü performansıyla Dünya Şampiyonası için vizeyi aldı. Eröz Otomotiv Servis Müdürü Murat Acele, Yedek Parça Müdürü Metin Çavuşlar, Araç Kabul Şefi Erdem Tahiroğlu, Servis Danışmanları Burhan Türkkölesi, Gizem Şahin ve Eröz Otomotiv Formenleri Mevlüt Uygur ile Abdullah Eroğlu'dan oluşan Eröz Ekibi, Dünya sıralamasında ilk 6'ya girerek Almanya'da Dünya Şampiyonluğu için yarışmaya hak kazandı.

Eröz Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara, "Münih'te yapılacak Dünya Şampiyonasından İzmir Marşı'nı söyleyerek kupa ile dönmek istiyoruz" diyerek, final vizesi alan ekibe çiçek takdim ederek teşekkür etti.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Eröz Ekibi, İzmir'e dönüşlerinde ise büyük sevinçle karşılandı. Çiçekler ve meşaleler eşliğinde karşılanan Eröz ekibi, Dünya Şampiyonluğu için çalışmalara zaman geçirmeden başladı. Eröz Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara, büyük bir mücadele verdiklerini belirterek "İnanılmaz bir gurur yaşıyoruz. Eröz Ekibi donanımıyla, bilgi ve tecrübesiyle zaten kendini kanıtlamış bir ekip. Bu zafer, teknoloji geliştikçe sizin de bu gelişimin ardında kalmadığınız, önderlik ettiğinizin bir kanıtı. Münih'te yapılacak Dünya Şampiyonasında İzmir Marşı'nı söyleyerek kupa ile dönmek istiyoruz" dedi. Eröz Otomotiv olarak sahip oldukları takım ruhunun, bir aile gibi birbirlerine olan bağlılıklarından geldiğini belirten Kara, "Eröz demek, tutkulu insanlar demektir. Bizim tutkumuz, yaşamın ortak değerlerine birlikte sahip çıkmak, birlikte yürümektir. İşimizi tutkuyla yaparken, müşterilerimizle de o heyecanımızı paylaşıyor olmak bizi bu noktaya getirdi. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonluğu ile milli bir gururu hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.