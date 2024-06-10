Tire TMO üreticiden buğday almaya başladı

İZMİR Tire'de yaşanan mini depo krizinin ardından Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) üreticiden buğday alımlarına başladı. Buğday dolu römorklarını tahsis edilen Bekleme mevkiindeki depoya getiren üreticiler ise sorunun kısa sürede çözülmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "emeği geçen yöneticilerimize teşekkür deriz" dediler. Küçükmenderes Havzası'nda sadece Tire'de depo açıldığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Çevre ilçelerin de buğday ve hububatları Tire'de alınacak. Üreticimizin, günlük getirebileceği buğday miktarı ise 8 ton. Aynı çiftçinin üç gün randevu alma hakkı var" şeklinde konuştu.