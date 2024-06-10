  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tire TMO üreticiden buğday almaya başladı

Tire TMO üreticiden buğday almaya başladı

NADİR UYSAL
Tire TMO üreticiden buğday almaya başladı
İZMİR Tire'de yaşanan mini depo krizinin ardından Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) üreticiden buğday alımlarına başladı. Buğday dolu römorklarını tahsis edilen Bekleme mevkiindeki depoya getiren üreticiler ise sorunun kısa sürede çözülmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "emeği geçen yöneticilerimize teşekkür deriz" dediler. Küçükmenderes Havzası'nda sadece Tire'de depo açıldığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Çevre ilçelerin de buğday ve hububatları Tire'de alınacak. Üreticimizin, günlük getirebileceği buğday miktarı ise 8 ton. Aynı çiftçinin üç gün randevu alma hakkı var" şeklinde konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA