Gelinlik denemelerinde ücretli dönem

EVLİLİK hazırlığında olanların meskeni olan gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Ankara'daki gelinlikçilerin 'ücretli deneme' açıklamasından sonra İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güvenli konuyla ilgili "Biri geliyor, 3-4 gelinlik deniyor ve biz de buna 1-1,5 saat zaman harcıyoruz. Sonra 'Ben biraz düşüneyim öyle geleyim' diyorlar. Hem gelinliği hem bizi yıpratıyor. 250-500 lira bandında bir deneme ücreti alınması gerekiyor. Eğer ücretli olursa bu durum azalır. Alıcısıysan zaten bir şey demiyoruz. Beğendiğini giy alacaksan ama deneme ücreti alınmalı. Bu iyi bir karardır" şeklinde konuştu.