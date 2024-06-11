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Haberler Ekonomi Macrocenter Alanya Downtown’da açıldı

Macrocenter Alanya Downtown’da açıldı

HABER MERKEZİ
Macrocenter Alanya Downtown’da açıldı
MİGROS'UN özel tatlar konusunda öncü markası Macrocenter, 108. mağazasını Alanya Downtown'da açtı. Türkiye'nin en ünlü plajlarından mavi bayraklı Kleopatra plajının hemen karşısında ve Damlataş mağarasının yakınında yer alan Downtown Macrocenter mağazası hem Anadolu'nun özel tatlarını, hem de dünyanın dört bir yanından özel lezzetleri keyifli sofralar için raflarına taşıyor. Macrocenter Alanya Downtown mağazası, fonksiyonel reyon tasarımı ve profesyonel ekibiyle haftanın 7 günü 09:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Macrocenter, yaz döneminde Yat Kart müşterilerine özel hazırladığı Money kampanyası ile, üyelerin yapacakları tüm alışverişlerde yüzde 10 Money kazanıyor. Macrocenter, halihazırda Manavgat Antalya, Çeşme, Alaçatı, Ilıca ve Ardıç, Urla, Bodrum merkez, Çamlık, Bitez, Yalıkavak Marina, DMarin Turgutreis, Selimiye, Göcek, Türbükü mağazalarıyla ege ve güney sahillerinde hizmet veriyor.
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