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Haberler Ekonomi Rekabet Kurulu’ndan Google'a ceza

Rekabet Kurulu’ndan Google'a ceza

HABER MERKEZİ
Rekabet Kurulu’ndan Google’a ceza
REKABET Kurulu, Google'a, yerel arama hizmetleri soruşturmasında uyguladığı süreli para cezasını durdurarak, otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için 482 milyon lira ceza verdi. Google'ın, rakiplerinin Local Unit'e girişine engel olarak faaliyetlerini zorlaştırdığına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, firmaya, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine 2021 yılında 296 milyon 84 bin 899 lira para cezası verildiği bildirildi
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