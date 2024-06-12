3 kurbanlık boğa 1.2 milyon liraya satılacak

AFYONKARAHİSAR'DA ağırlıkları toplam 4 ton 650 kilogram olan "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa " isimli kurbanlık boğalar, besihanede alıcılarını bekliyor. Susuz beldesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 24 yaşındaki Serkan Aşkın, yaklaşık 1,5 yıl önce 700- 750 kilogram aralığında aldığı 3 boğadan "Şampiyon" ismini verdiği 1 ton 700 kilograma, "Kral" ismini verdiği 1 ton 500 kilograma ve "Paşa" isimli boğa da 1 ton 450 kilogram ağırlığına geldi. Geçen hafta sadece "Şampiyon" isimli boğasını 10 kişiyle yaklaşık 3 saatte kamyona yükleyerek hayvan pazarına çıkarmayı başardıklarını dile getiren Aşkın, "'Kral' ile 'Paşa'mız kardeş. Boğaların biri 1 ayda 20 çuval yem yiyor. Kurbanlık boğalarımızın 3'ü de satılık. Şampiyon 450 bin lira, Kral ve Paşa kardeşlerin çifti 750 bin lira" dedi.