Emekli maaşına ek ödeme desteği

Kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, 'Ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor. Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin izlerini üstünden atmasının ardından emekliye kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek.

3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Temmuz'da 16 milyon emeklinin geliri, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak. Süreç şöyle ilerleyecek, 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak. Veriler gösteriyor ki Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Bu durumda, SSK, Bağ-Kur emekli zammı da bu oranda gerçekleşecek.

REFAH PAYI GÖRÜŞÜLECEK

Memur enflasyon farkı ise yüzde 9,44 olacak. Memur toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 ile birlikte zam oranı yüzde 20,04'e yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da Temmuz'da artacak. 6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500-13 bin TL civarında belirlenecek. Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 13 BİN TL OLACAK

ÖRNEĞİN kök maaşı 9 bin 500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9 bin 880 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. 6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,86 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 13 bin TL olarak belirlendiğini varsayarsak; Bu kişinin emekli kök maaşı önce 12 bin 957 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödeme ve Hazine desteği ile 13 bin TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek. Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.