Nazilli’deki dev sağlık kompleksi hizmete açıldı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde dev sağlık kompleksi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nazilli'de vatandaşlara kapılarını açan, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun da içinde yer alan sağlık kompleksinde incelemelerinde bulundu. Nazilli'ye kazandırılan sağlık kompleksi ile birlikte sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu şartlarda sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.