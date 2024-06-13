Söke TARİŞ’ten üreticiye 100 milyon liralık destek

TARİŞ Söke 131 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi üreticilere 100 milyon liralık destek sağladı. Kooperatif Başkanı İsmail Özer, sezon başından itibaren üreticilere yapılan ayni ve nakdi yardımlarla ilgili, "Üreticimizi mağdur etmedik, boş çevirmedik. Peşin, vadeli ya da ürün vadeli her şekilde ortağımızın ihtiyacı olan ilaç, gübre ve tohum ihtiyaçları konusunda destek verdik. 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla üretici ortaklarımıza ayni ve nakdi olarak 100 milyon lira borçlandırmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.