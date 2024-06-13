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Haberler Ekonomi Türkiye, G20 ülkeleri arasında zirvede yer aldı

Türkiye, G20 ülkeleri arasında zirvede yer aldı

HABER MERKEZİ
Türkiye, G20 ülkeleri arasında zirvede yer aldı
EKONOMİK Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydettiğini belirtti. G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,9 olurken, Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu. Ekonomik performansın itici gücü, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki büyüme oldu. Çin, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya, G20'nin genelinden daha yüksek büyüme kaydetti.
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