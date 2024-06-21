Tatilin alternatif rotası Mavi Yolculuk

S on dönemde tatilcilerin daha çok tercih etmeye başladığı mavi yolculuk, denizin ortasında, sakin koylarda dinlenme fırsatı sunuyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Bodrum'dan Antalya'ya kadar farklı rotalarda, tekne, gulet ve yatlarla denize açılan yerli ve yabancı turistler, demir atılan koylarda yoğunluk oluşturdu. Ege Denizi'nin eşsiz mavisinde yüzen ve kürek sörfü yapan turistler, yeşil ile maviyi buluşturan koylarda güneşin doğuşunu ve batışını izlemenin keyfini de çıkardı. Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten turizmciler de mavi yolculuğun gelecek yıllarda popülaritesini artırarak devam edeceğini dile getiriyor.

OTELLERİ ARATMIYOR

Seyahat programları boyunca birçok ada ve liman şehirlerine uğrayarak yeni yerler görme imkanı sunan çok katlı gemiler ise, konforlu odaları ve restoranlarındaki zengin mutfağının yanı sıra yüzme havuzu, sinema, konser ve dans etkinlikleri, gece çorbası, çay saatleri ile karadaki 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 37 derece kaydedildiği Muğla'da, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Bodrum ilçesinde mavi yolculuğa çıkan tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerinin keyfini sürdü. Bodrum Körfezi ve koylarda yat yoğunluğu devam etti. Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Tekneyle kanaldan İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, burada şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi. Marmaris ve Datça'da da turistler şehir merkezindeki halk plajları ile turistik mahallelerinde bulunan plajları doldurdu.