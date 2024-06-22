Engellilere sağlanan ÖTV indirimine kısıtlama

ÖNÜMÜZDEKİ hafta TBMM'nin gündemine gelecek yeni vergi paketinde engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi hedefleniyor. Engellilere uygulanan pozitif ayrımcılık kapsamında araç alımlarında KDV ve ÖTV muafiyetleri uygulanırken, bu durum bazı engellilerin akrabaları tarafından üzerlerine araç alınması ile suiistimal ediliyordu. Türkiye'de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutuluyor. Bu muafiyet kapsamında yalnızca bu yılın ilk 3 ayında 76 bin 953 araç satışı gerçekleşirken, ÖTV ve KDV kaybı ise 47.8 milyar TL oldu.