Vatandaş memnun esnaf şikayetçi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Lokantası'nın ilk şubesini Kemeraltı Çarşısı'ndaki Balıkçılar Meydanı'nda açtı. Hafta içi saat 11.30'dan saat 14.00'a kadar açık olan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemekten oluşan menü 50 liradan vatandaşın hizmetine sunuldu.

İzmirliler her gün metrelerce kuyruk oluşturuyor.

Açıldığı günden bu yana uzun kuyrukların oluştuğu lokantaya öğlen yemeği için gelen çevre iş yerlerindeki çalışanlar ve vatandaşlar fiyatlardan ve yemekten memnun olduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her ilçede bir şube açmayı hedeflediklerini, ikinci durağın Çiğli olacağını söyledi.

Doğan Kılıç Kent Lokantası'na tepki gösterdi.

'İŞSİZLİK ARTAR'

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç ise "Bir gevrek, peynirin 20-30 lira olduğu İzmir'de 4 çeşit yemeğin 50 liradan satılması bizim rekabet şansımızı yok ediyor. Bizim o fiyatlara yemek vermemiz imkansız. Böyle giderse iflaslar ve işsizlik artar" diye konuştu.

Alpay Okyay, "Kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar" dedi.

70 yıllık Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası'nın üçüncü kuşak temsilcisi Alpay Okyay esnafın pandemi sonrası ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, "Kent Lokantası'nda 50 lira yemek satılması esnafımıza mağdur ediyor. Kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar. Ben lokantacılığın içinde doğdum. 50 liraya yemek satılmasını bırakın, maliyetini bile karşılayamazsınız. Bu sistem hem belediyeye zarar ettirir hem de esnafımıza haksız rekabet yaratır. İhtiyaçlı insanlara halkın pazarından erzak yardımı yapılabilir. Devlet okullarında öğrencilere kahvaltı ve öğlen yemeği sunulabilir" ifadelerini kullandı.