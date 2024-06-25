4. Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması

BU yıl 4.'cüsü düzenlenen 'Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması' sonuçlandı. Üniversiteli gençleri yatırım fonlarında ve sermaye piyasalarında uzun vadeli tasarrufa ve yatırıma yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 18-26 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri katıldı. Sermaye piyasaları ve yatırım fonlarına yönelik pratik bilgiler sunan yarışmaya katılan öğrenciler, 8 ay boyunca Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarına yatırım yaparak portföylerini yönetti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

YARIŞMA boyunca en yüksek getiriyi sağlayarak birinci olan Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri bölümünden Yusuf İsa Bağcı, 40 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmayı en yüksek ikinci getiriyle tamamlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü öğrencisi Berkay Aydın, 25 bin liralık ödülü kazanırken, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Fatih Küçük ise yarışmanın üçüncüsü olarak 15 bin lira nakit ödüle hak kazandı.