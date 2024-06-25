BES’te fon büyüklüğü yükseliyor

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Haziran verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 950,3 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 831 milyar 905 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 118 milyar 423 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 9 milyon 120 bin kişi oldu.

SİSTEMDEKİ SERTİFİKA SAYISI ARTTI

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 20 Haziran 2024 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 336 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 71,7 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 4 milyon 549 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 10 milyon 947 bin olarak kayıtlara geçti.