Emekliye indirim yapmayana ceza

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatil öncesi ve sonrası gerekli tedbirlerin alındığını ve denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yaptık."