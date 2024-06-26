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Haberler Ekonomi Emekliye indirim yapmayana ceza

Emekliye indirim yapmayana ceza

HABER MERKEZİ
Emekliye indirim yapmayana ceza
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatil öncesi ve sonrası gerekli tedbirlerin alındığını ve denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yaptık."
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