“Ege’yi daha ileri taşıyabiliriz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Denizlerimizde egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. Yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

İZMİR LİMANLARI BÜYÜYOR

Öztürk, dünyada taşımacılığın yaklaşık yüzde 90'ının denizyolu ile gerçekleştiğine, pandemi sonrası artan yeni gemi siparişleri ile dünya deniz filosunun hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin ülkenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olduğuna değinen Öztürk, şunları söyledi: "Limanlarımızın 220 limanla doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. İzmir Limanlarımızda ilk beş ayda yaklaşık bir milyon TEU konteyner, 41 milyon ton her çeşit yük elleçlendi. Ege'nin imalat gücü ve ihracat potansiyeli doğrultusunda, tüm Batı Anadolu'yu bir lojistik merkez olarak planlamamız gerekiyor. Yatırımlarımız ile Türkiye'nin lojistik açıdan en avantajlı bölgesi Ege'yi, bir adım daha ileri taşıyabiliriz."