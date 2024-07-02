Berber, kuaför ve güzellik salonlarına yeni düzenleme

BERBER, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması yürürlüğe girdi. Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı belirtildi. 1 temmuz itibariyle yürürlüğe giren karar sonrası açıklamada şunlar kaydedildi: "İşletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."