Kemeraltı’nda kruvaziyer bereketi

DENİZ yoluyla İzmir'e gelen turistler, tarihi çarşı Kemeraltı'na akın etti. Geçen hafta 1324 mürettebat ve 4 bin 174 yolcu getiren MSC kruvaziyer gemisi, dün de İzmir Limanı'na 1350 mürettebat, 4 bin 67 yolcuyla geldi. 12 otobüsle 500'den fazla yolcu, Kemeraltı'na taşındı. Kimisi serbest, kimisi rehberler eşliğinde gruplar halinde tarihi çarşıyı gezen turistler, geçen haftaya göre hem daha kalabalık, hem de daha çok alışveriş yapmış olması nedeniyle esnafın yüzünü güldürdü. Yaklaşık 5 saat boyunca Kemeraltı'nda kalan turistler, tarihi çarşıdan mutlu ayrıldı.

MARELLA DISCOVERY ANA LIMANINA GELDI

MALTA bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine vardı. Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 1807 yolcu ve 745 personel bulunduğu belirtildi. Turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.