‘Kadın istihdamını destekleyeceğiz’

MANİSA'DA Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Projesi kapsamında Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Lenis Global Plas. ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 25 kadın, firmanın tam zamanlı sigortalı çalışanı olarak kendi evinden çalışma imkânına sahip olacak. Vali Enver Ünlü, "Kadınlarımızın ekonomik hayatta daha fazla yer alması, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacaktır" dedi. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan ise "İmzaladığımız protokol ile kadın istihdamını artırmayı ve onlara daha esnek çalışma koşulları sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.