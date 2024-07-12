Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık sorun olmaktan çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"YILLIK CARİ AÇIK 2022 HAZİRANDAN SONRA EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

İstikrar, güven ve dayanıklılık arttığını, cari açığın da önemli bir sorun olmaktan çıktığını aktaran Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor. Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı."

"DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI KALICI OLARAK DÜŞÜRÜLECEK"

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşürüleceğini vurgulayan Şimşek şunları aktardı:

"Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi.

Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz."