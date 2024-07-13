Emekliye zam haftaya açıklanacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma hakkında, önümüzdeki günlerde toplantı gerçekleştiğinde açıklama yapacaklarını söyledi. Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da cevapladı. Başkan Güler, "Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle, bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı olduğunda açıklama yaparız" ifadelerini kullandı.