300 lüks restorana 300 vergi müfettişi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği ilk günden itibaren kayıt dışılık ile mücadele edecekleri vurgusunu yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye gri listeden çıktı. Şimşek vergi konusunda ipi sıkı tutacaklarının sinyalini vermişti ve düğmeye basıldı. Bakanlık tarafından tespit edilen milyonlar harcayıp ancak vergi vermeyen 800 kişi ve 300 lüks restoran mercek altına alındı. Bu kapsamda Bodrum, Marmaris, Datça, İzmir, Kaş, Antalya ve Çeşme gibi tüm turizm bölgelerinde 300 lokantada 300 müfettiş göreve başladı.