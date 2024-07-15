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Haberler Ekonomi Bakan Kurum söz verdi: 2025’te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak

Bakan Kurum söz verdi: 2025’te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem konutlarıyla ilgili konuştu. Bakan Kurum “2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmamış olacak” diye konuştu

HABER MERKEZİ
Bakan Kurum söz verdi: 2025’te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde şu ana kadar 76 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Şimdiye kadar 76 bin konut deprem mağdurlarına teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 200 bin konuta kadar çıkması beklenirken, 2025 yılında tüm depremzedelere konutları tahsil edilmiş olacak. Bakanlık görevine döndükten sonra ilk iş olarak 'Deprem Bölgesini Yeniden İnşa Toplantısı'nı düzenleyen Bakan Kurum, "2025'te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak" mesajını verdi.

'ASLA DİNLENMEYECEĞİZ'

'Deprem Bölgesini Yeniden İnşa Toplantısı'nı düzenleyen Bakan Kurum, "2025'te evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak" mesajını verdikten sonra zaman kaybetmeden Malatya'ya geçerek inceleme turunu başlattı. Malatya'da il koordinasyon toplantısına başkanlık edip saha incelemelerinde bulunan Kurum'un kentteki ilk mesajı, "Malatya'nın bir evladı, deprem bölgesinin kardeşi ve bölgenin ihtiyacını giderecek kişi olarak buradayım. Söz veriyoruz. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya'yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız" oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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