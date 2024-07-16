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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor

Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yeni vergi paketini 'çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TBMM Başkanlığı'na sunulan vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin, mali disiplini güçlendirecek adımlar atılacağını belirtti.

Bakan Şimşek, teklife ilişkin şunları kaydetti;

Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor.

Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.

Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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