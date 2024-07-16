Emekli zammı için gözler Kabine’de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Külliye'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında ekonomi önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkacak. Emekli aylıklarına yapılması planlanan ek zammın toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

SON VİRAJA GİRİLMİŞ OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları, geçen hafta hazırlanan emekliye ek zam çalışmasını toplantıda Erdoğan'a sunacak.

3 ALTERNATİF SUNULACAK

Çalışma hızla Meclis'e sunulacak ve aynı hafta Meclis'te görüşmeler başlayacak. Böylece milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği iyileştirme zamlarına ilişkin çalışmada son viraja girilmiş olacak. Yaklaşık 2 milyona yakın emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 lira üzerinden çalışıldı. Zam çalışmasında en güçlü senaryo en düşük maaşın 12 bin TL olması yönünde. 12 bin TL'lik maaşın bütçeye maliyetinin ise aylık yaklaşık 4 milyar TL olacağı hesaplanıyor.

Seçenekler arasında 12 bin 500 TL maaş da bulunuyor. Bu alternatifin 6 aylık bütçeye maliyetinin ise 32 milyar TL olacağı hesaplanıyor. Zam düzenlemesinden 1 milyon 810 bin kişinin yararlanacağı belirtildi. Emeklilere yönelik iyileştirme zammı için gerekli olan yasal düzenlemenin ise, bugün Meclis'e sunulacak vergi yasa teklifinin içerisinde eklenmesi bekleniyor.

FARKLAR AĞUSTOSA KALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamla maaşını alacak. En düşük maaşa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise temmuz ayına yetişmeyeceği için ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, hazırladıkları alternatifli çalışmayı bugün açıklayacağını kaydetti. Maliyet analizlerinin yapıldığını dile getiren Güler, zam düzenlemesinin Vergi Paketi Teklifi'ne ekleneceğini dile getirdi.