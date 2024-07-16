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Haberler Ekonomi Hizmet üretim endeksi mayısta arttı

Hizmet üretim endeksi mayısta arttı

Hizmet üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 0,8, aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

AA
Hizmet üretim endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6, idari ve destek hizmetleri yüzde 5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 yükseliş gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet üretim endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,6, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,4 artış kaydetti.

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