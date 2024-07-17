En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, herkesin merakla beklediği en düşük emekli maaşına yapılacak zammı dün açıkladı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağını belirten Güler, "Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon 703 bin 788 kişi etkilenecek" dedi.

2.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Bütçeye altı aylık maliyetin 33 milyar 200 milyon TL olduğunu belirten Güler, düzenlemenin seyyanen zam olmadığını ve kök maaşta değişiklik içermediğini sözlerine ekledi. Güler, emekli zammını yapmamaları halinde 1 milyon 145 bin emeklinin 10 bin TL emekli maaşı almaya devam etmesi gibi bir tablonun ortaya çıkmış olacağını söyledi. Güler'in verdiği rakama göre; 10 bin TL ile 12 bin 500 TL arasında 2 milyon 558 bin kişi maaş alıyor. Böylece bu aralıkta maaş alan milyonlarca emeklinin maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkmış oldu.

BÜTÇE İMKANLARI BELLİ

Güler, Orta Vadeli Programa bağlı, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için uzun süredir çalışma yaptıklarını belirtirken, "Sadece zam değil bunun mevcut bütçe karşılığını da mutlaka sağlamak zorundayız" diye konuştu. Güler bir soru üzerine bütçe imkanlarının belli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 Trilyon 89 milyar lira. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerinin bütçe karşılığında 1 trilyon 100 milyar lira ayırmış durumdayız. Emeklilik sistemine 2.5 milyon EYT'li emekli dahil oldu. Bunun da bütçemize getirdiği bir rakam var. Bütçe disiplinini bozmadan, Orta Vadeli Programa tabii kalarak bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Güler, zam düzenlemesini içeren teklifin Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önümüzdeki haftada Genel Kurul'da görüşülmesini planladıklarını kaydetti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 Temmuz 2024'ten itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtıldı. Emekliler Temmuz maaşlarını bu oran üzerinden alacak. En düşük maaşın 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla oluşan zam farkları ise teklifin yasalaşmasının ardından Ağustos ayı başında emeklilerin hesaplarına yatacak. Kök maaş ile 12 bin 500 TL arasındaki fark Hazine tarafından desteklenecek.

YENİ VERGİ SİSTEMİNDE ÇOKTAN ÇOK VURGUSU

Abdullah Güler, vergi adaletinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan 53 maddelik vergi paketi kanun teklifiyle de ilgili açıklamalar yaptı. Yurt dışına çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını belirten Güler, kayıt dışı işlemlerle ilgili cezaların da artırıldığını belirtti. Teklifle ayrıca kısa vadeli prim oranı yüzde 2'den yüzde 2.25'e çıkarılırken, Kurumlar Vergisi oranı ise yüzde 30'a yükseltilecek.

Vergi paketiyle ilgili konuşan Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise, düzenlemenin 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırlandığını, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermediğini kaydetti. Şimşek, "Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız. Artık konu Yüce Meclis'in takdirinde" dedi.