Altın rekor tazeledi

Gram altının düşme seyri kendisini hızlı bir yükselişe bıraktı. Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi üzerine 46 dolar yükselişle 2 bin 468 doları aşarak rekor yeniledi. Merak edilen soruların cevaplarını Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi.

'YENİ DÖNEM BAŞLADI'

Altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Mayıs ve haziran ayında dinlenme modunda olan altın fiyatlarının temmuz ayında yükselişe geçeceğini söylemiştik. Bu noktadan sonra artık dananın kuyruğu koptu" dedi.

JEOPOLİTİK GERİLİM

"Yıl sonuna kadar her ay yeni rekorlara hazır olmamız gerekir" diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürekli işaret ettiğimiz temmuz ayı geldi ve altın fiyatlarındaki rekorlar dönemi de başladı." ABD'deki verilere ilişkin de konuşan Memiş, "ABD'deki veriler iyi geldi. Enflasyon ve tarımdaki istihdam verileri derken altın fiyatları buradan beslenmesini yaptı. Ancak hafta sonu Trump'a yönelik suikast girişiminden sona altın jeopolitik riskleri satın aldı sonrasında agresif şekilde yükselişe geçti" dedi. Yıl sonu ile ilgili çeşitli uyarılar yaptıklarını hatırlatan Memiş, "Dışarıda jeopolitik gerilimler sürüyor. Yılın son çeyreğinde merkez bankalarında faiz indirimi güçlenmeye devam ediyor. Küresel ekonomilere dair belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda altın fiyatlarındaki yükselişler kaldığı yerden devam eder" diye konuştu.

'FIRSATA ÇEVİRMELİ'

Altın yatırımı düşünenlerin bu durumu fırsata çevirmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, "Altında yükseliş bizim için sürpriz değil" dedi.