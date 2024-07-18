İzmir - İstanbul arası nakliye ücreti 35 bin lirayı aşıyor

EDİRNE'DEN Hakkâri'ye taşınmanın ortalama nakliye maliyeti 98 bin liraya çıktı. Çanakkale'den Iğdır'a yerleşmenin nakliye ücreti 87 bin lira, İzmir'den Ankara'ya yerleşmenin bedeli ise 52 bin liraya tırmandı. İstanbul'dan Ankara'ya taşınma bedeli 45 bin lira seviyesinde seyrederken, İzmir-İstanbul arası nakliye ücretlerinin ortalaması ise 35 bin lirayı buluyor. 3 büyükşehirdeki şehir içi nakliye ücretleri de cep yakıyor. Mesafe yakın olsa dahi fiyatlar 15-20 bin liradan başlıyor, 45 bin liraya kadar değişiklik gösteriyor.

'KAR MARJI İNCELENMELİ'

VATANDAŞLAR fahiş nakliye ücretlerine veryansın ederken, işletmeler ise gider ve bakım maliyetlerinin yüksekliğine vurgu yaparak kendilerini savunuyor. Nakliye krizini yorumlayan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Fiyatların uçuk seviyede seyrettiğini kabul etmek lazım. İşletmeler, yedek parçadan akaryakıta kadar en küçük zammı bile anında fiyatlara yansıtıyor. Bana göre asıl bu sektörde komisyoncuların kar marjının detaylı bir şekilde incelenmesi lazım" dedi.