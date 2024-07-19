“Kentsel dönüşüm İzmir’de hız kazanacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında finansman desteği protokolü imzalandı. Protokole göre; İzmir, 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında pilot il seçildi. Birinci derece deprem bölgesi üzerinde yer alan İzmir'e, kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 330 milyon 500 bin euro bütçe ayrılacağı açıklandı.

Buna göre üst limit 2,5 milyon lira olmak üzere 0,69 faizle 180 ay vadeli kredilerin verileceği, ayrıca üzerine kayıtlı bir konutu olmayan orta ve dar gelirli vatandaşlar ile şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 finansman indirimi de sağlanacağı vurgulandı.

Sektör temsilcilerinden Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, açıklanan 330 milyon 500 euro'luk kentsel dönüşüm desteğinin hem İzmir hem de sektör için çok önemli olduğunu, evini yenilemek isteyen vatandaşların krediye daha rahat ve uygun koşullarda ulaşması açısından önemli olduğunu aktardı.

'VATANDAŞ İÇİN FIRSAT'

İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının da hız kazanacağına dikkat çeken Fenercioğlu, "Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen insanlar finansman konusunda sıkıntı yaşıyordu ancak verilen bu destek kredisi kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir fırsat. İzmir gibi deprem bölgesinde oturana evlerini yenilemeleri için önemli bir imkan sunuldu. İzmir'in pilot il olarak seçilmesi çok olumlu bir adım. Bu finansman desteği sayesinde hem İzmir'deki kentsel dönüşüm projeleri hız kazanacak, hem de hak sahipleri açısından da bir fırsat olacak" diye konuştu.

SORUN ZİRVEDE DİLE GETİRİLMİŞTİ

Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi işbirliğinde geçtiğimiz Mayıs ayında ilki gerçekleştirilen 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde sektör temsilcileri olarak kentsel dönüşümdeki finansman sorununu dile getirdiklerini hatırlatan Fenercioğlu, "Sesimizi duyup, bu konuda duyarlılık gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.