Kamu yöneticilerine tek ücret sınırı! Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine cezalar uygulanacak

TBMM Genel Kurulu'nda tasarruf paketinin alt yapısını oluşturan ve vergide adaleti sağlamayı amaçlayan teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan tasarruf paketinde son dakika değişikliği yapılarak, özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi. Böylece özel veya kamudan gelme ayrımı gözetmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevlerden sadece bir görev için ücret alabilecek. Ayrıca Varlık Fonu bünyesindeki tüm şirketler başta olmak üzere fonların bünyesindeki tüm şirketler de tek ücret uygulaması kapsamına alındı. Tek ücret uygulamasının yürürlük tarihi de değiştirildi.

ASLİ GÖREV BEYANI

Teklifin ilk halinde 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025 yürürlüğe girecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Birden fazla görev alan personel, hangi görevin ücretini alacağını asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek.

YASADAKİ DÜZENLEMELER

- Deprem bölgesindeki 11 ilde, 30 Haziran 2027 tarihine kadar, 2023 yılı Ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.

- Sadece araç dışından şarj edilbilen hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları belirlenecek.

- Botaş'ın doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile ceza, gecikme zammı ve faizlerinden oluşan borçları Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek.

- Yediemin otoparklarındaki 15 bin araç hızla satılarak ekonomiye kazandırılacak.